El Ayuntamiento de Tarragona inicia un servicio de refuerzo de retirada de hierbas del espacio público

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta segunda quincena de agosto ha empezado a trabajar la empresa adjudicataria del nuevo servicio de refuerzo de retirada de hierbas en Tarragona. La intervención dispone de 4 personas que ejecutarán tareas de desbrozado en varias zonas de la ciudad, según necesidades. La empresa también se encargará de la aplicación de producto herbicida para ralentizar la proliferación de esta vegetación.

Esta es una de las acciones de refuerzo que el Ayuntamiento ha impulsado con el fin de hacer frente a la rápida y continúa proliferación de vegetación espontánea. El importe de la adjudicación es de 114.919,75 € (IVA incluido) y tiene una duración de seis meses.

Este nuevo servicio se encarga de la retirada de las hierbas y la vegetación espontánea del espacio público (arcenes, aceras, alcorques, caminos, accesos, terrenos, etc.) con desbrozadoras, azadas y otros materiales que considere necesarios. Además, este servicio se encarga, en caso de que sea necesario, de la señalización específica.