Instalan bancos reciclados en la plaza Cuba de Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Brigada Municipal ha renovado ocho bancos de la plaza de Cuba, en el barrio de Sant Pere i Sant Pau. La intervención forma parte de una prueba piloto para incorporar nuevos materiales al mobiliario urbano de la ciudad. Los anteriores bancos ubicados en esta zona eran de plástico sin ninguna garantía de su origen sostenible y posibilidad de reciclaje. En este caso, se han instalado piezas de madera de plástico reciclado, un material más sostenible, con una gran durabilidad, de kilómetro cero y que requiere menos mantenimiento que la madera tradicional.

A través de esta actuación se quiere evaluar el comportamiento del material en un entorno real y al aire libre. Los resultados obtenidos servirán para determinar en qué otras zonas de la ciudad es más adecuado implantar este tipo de soluciones, con el objetivo de hacer que los espacios públicos sean más resistentes, sostenibles y fáciles de mantener.