La Guardia Urbana de Tarragona incorpora dos vehículos

El Ayuntamiento de Tarragona ha incorporado hoy dos nuevos vehículos híbridos a la flota de la Guardia Urbana. Esta adquisición se enmarca dentro del proceso de modernización y renovación del cuerpo de seguridad municipal, con el objetivo de disponer de herramientas más sostenibles, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales del servicio.

Con esta nueva incorporación se suman a los cinco que se incorporaron a lo largo del año 2023. Los dos nuevos turismos disponen de tecnología digital actualizada y de todas las prestaciones necesarias para garantizar unas condiciones óptimas de trabajo a los agentes.

Esta incorporación refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, a la vez que apuesta por criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en el servicio público.