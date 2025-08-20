Seguridad
La Guardia Urbana de Tarragona incorpora dos vehículos
La renovación de la flota refuerza la seguridad y apuesta por la sostenibilidad
El Ayuntamiento de Tarragona ha incorporado hoy dos nuevos vehículos híbridos a la flota de la Guardia Urbana. Esta adquisición se enmarca dentro del proceso de modernización y renovación del cuerpo de seguridad municipal, con el objetivo de disponer de herramientas más sostenibles, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales del servicio.
Con esta nueva incorporación se suman a los cinco que se incorporaron a lo largo del año 2023. Los dos nuevos turismos disponen de tecnología digital actualizada y de todas las prestaciones necesarias para garantizar unas condiciones óptimas de trabajo a los agentes.
Esta incorporación refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, a la vez que apuesta por criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en el servicio público.