ERC reclama medidas en la Anilla Verde ante la emergencia climática y los incendios

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona reclama medidas de actuación por toda la Anilla Verde para prevenir los incendios forestales y actuar también para paliar los efectos sociales del calor.

Desde la formación plantean la necesidad de un Pacto para la Sostenibilidad en Tarragona. El consejero Xavi Puig ha apuntado que «no podemos responder sólo en emergencias puntuales. Necesitamos un acuerdo de ciudad ambicioso que englobe la prevención de incendios, la gestión forestal, la adaptación a las olas de calor, políticas de vivienda y movilidad sostenible». Puig ha considerado que «Tarragona tiene la oportunidad de ser referente si sabe poner el futuro de la ciudadanía y el planeta por encima de los intereses a corto plazo».

Gestión forestal e incendios de sexta generación

Sobre la gestión forestal y la prevención integral, desde de ERC reclaman recuperar una estrategia de prevención de incendios que vaya mucho más allá de las franjas de seguridad. El consejero Xavi Puig ha apuntado que «Tarragona es un municipio muy forestal, y ante el contexto de emergencia climática, con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, ya no hablamos de incendios convencionales, sino de incendios de sexta generación, que nos obligan a trabajar mucho más en la prevención».

En este sentido, desde de ERC proponen sanear los bosques a través de medidas sostenibles y resilientes, que a la vez puedan tener un retorno social. En concreto los republicanos proponen planes de empleo para jóvenes y colaboración con empresas especializadas del sector, siempre bajo la guía de los Bombers y criterios ambientales; subvenciones a particulares para la limpieza forestal; e impulsar el pasturaje en la Anilla Verde de Tarragona, siguiendo experiencias como la del Pont del Diable: «Es hora de recuperar el papel de los pastores y los rebaños como aliados en el mantenimiento del sotobosque», ha destacado el consejero de ERC.

El consejero republicano ha puesto de ejemplo los incendios que están quemando por toda la península Ibérica. «Aprovechamos para expresar toda la nuestra solidaridad con las zonas del estado español y Portugal que estos días sufren los terribles incendios forestales. Compartimos su angustia y nos ponemos al servicio de la cooperación, dando apoyo al envío de nuestros bomberos y recursos de emergencia», ha declarado Puig.

Olas de calor y desigualdades sociales

Desde de ERC también ponen el acento en los efectos de las noches tórridas. «Cada vez más gente no puede descansar por falta de condiciones mínimas de refrigeración a sus hogares. Se trata de un problema de salud pública y de igualdad social», ha afirmado Xavi Puig. Ante este contexto los republicanos proponen que el Ayuntamiento abra ayudas vinculadas a la renta para que ninguna persona vulnerable se quede atrás y pueda adquirir ventiladores, aires acondicionados u otros mecanismos de climatización.

En esta línea, Puig ha emplazado al alcalde Viñuales a convocar una reunión para alcanzar un consenso de ciudad: «hace falta voluntad política para fijar objetivos compartidos y aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias para hacerlo posible».