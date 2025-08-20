Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cortometraje Abril, dirigido por Alexandra Iglesias y protagonizado por Sofia Otero ( Oso de Plata en Berlin por 20.000 enjambres de abejas), está producido por la productora tarraconense Ayhe Productions. La obra, que se estrenó en el pasado Festival de Málaga, suma ahora el Premio a Mejor Cortometraje en Catalán en el Cerdanya Film Festival.

La directora fue la encargada de recibir el galardón este pasado sábado, 16 de agosto, en Puigcerdà. El jurado del festival, uno de los referentes en el circuito de cortometrajes en nuestro país y calificador por los Premios Goya, ha destacado «la excelencia artística de la obra, así como la sensibilidad y la fuerza narrativa con que trata su historia».

Este reconocimiento consolida Abril dentro del circuito de festivales y pone de manifiesto el talento emergente de su directora, Alexandra Iglesias, y el compromiso de la productora tarraconense Ayhe Productions con el cine emergente de calidad. Además, este premio posiciona el cortometraje en la carrera para ser candidato a los Premios Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, un paso importante en la trayectoria del equipo del cortometraje.

El galardón llega en un momento clave del proyecto, que continúa su ruta por festivales nacionales e internacionales con el objetivo de dar a conocer una propuesta cinematográfica íntima y universal al mismo tiempo sobre las primeras menstruaciones con una mirada íntima muy personal y sugerente. Además, Abril se podrá ver próximamente en la televisión TAC12, como ya vienen haciendo todas las producciones de David Aymerich y Ayhe Productions en su interés de querer llegar al público de casa con propuestas locales de gran alcance internacional.