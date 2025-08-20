Cortada la A-7 en Tarragona por el incendio de un autobús: retenciones y fuego de vegetación

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El incendio de un autobús de la empresa Plana está provocando importantes retenciones en la carretera A-7, a la altura de Les Gavarres, en Tarragona. El fuego se ha originado en el maletero del vehículo, que ha quedado prácticamente calcinado en su totalidad.

Ninguna persona ha resultado herida. Eso sí, el fuego que se ha originado en el autobús se ha extendido hasta unos matorrales que se encontraban cerca del voral. En estos momentos, ambos fuegos, tanto el del vehículo como el de vegetación, ya se han extinguido.

Se han producido más de dos quilómetros de retención a causa del incidente. Poco a poco, la circulación ha ido volviendo a la normalidad.