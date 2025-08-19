Retenciones en la N-240 en Tarragona por el accidente de un camión

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El accidente de un camión ha provocado retenciones, este martes por la mañana, en la carretera N-240 a su paso por Tarragona. El suceso ha ocurrido poco antes de las ocho, a la altura del punto kilométrico 3,8, en dirección a Valls. El vehículo ha quedado cruzado en la vía tras hacer la tijera, lo que ha obligado a cortar la circulación.

El conductor del camión no ha resultado herido, pero el incidente ha generado complicaciones en el tráfico. Desde primera hora se han habilitado desvíos alternativos a través del núcleo de Sant Salvador para reducir la congestión. Hasta el lugar se han desplazado tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, que se han encargado de regular la circulación.

Una dotación de Bombers de la Generalitat también ha intervenido para contener una gran mancha de gasoil vertida sobre la calzada, aplicando sepiolita con el objetivo de evitar riesgos adicionales. En estos momentos, solo queda un carril cortado al tráfico aunque, eso sí, la circulación continúa siendo intensa en la zona.