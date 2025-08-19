Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Las obras para reabrir el túnel de Cala Romana se prevé que arranquen mañana. Según ha podido saber el Diari Més, así lo ha comunicado Adif, la propietaria del espacio, al Ayuntamiento de Tarragona. Los hechos se remontan a la semana pasada, cuando se desprendieron piedras de la zona más próxima a la playa Llarga, debajo de las vías de tren. Adif no ha hecho comentarios al respecto a este medio.

Aunque el túnel lleva cerrado varios días, decenas de bañistas lo cruzan diariamente para ir a la playa. Desde personas mayores, familias con niños y jóvenes. «Hemos visto las vallas de la policía, pero como vemos a mucha gente cruzar nosotros también lo hemos hecho», explicaba ayer al mediodía Rodrigo Campos, que está en Tarragona de vacaciones con su familia de Madrid.

Los Bomberos actuaron en la zona, así como el equipo de mantenimiento de Adif. No se registraron daños personales. La Guardia Urbana marcó el peligro y recomienda el acceso por la playa dels Capellans. «Cayeron rocas y por eso está cerrado. No se tendría que pasar, pero todo el mundo lo hace», comentaba Pilar, una vecina de Cala Romana, a unos bañistas que se sorprendieron por la situación. «No entiendo el cartel y he cruzado porque es el camino más rápido en la playa», decía Omar, un turista de Toulouse.

Recientemente, la Federación de Asociaciones de Vecinos Este de Tarragona (FAVE) ha presentado una notificación formal al Ayuntamiento de Tarragona y a Adif denunciando la «peligrosidad» del puente. Según la entidad, la infraestructura presenta un deterioro estructural grave que pone en riesgo la seguridad de los vecinos, peatones y usuarios. Por este motivo, exigen el «saneamiento urgente y la reconstrucción inmediata» del paso.

Mejoras de paso

Esta mejora de paso en la zona no es la única que reclaman los residentes. Los vecinos de Cala Romana también exigen que las plataformas de paso a la arena se amplien, como se ha hecho con la playa para perros. Sobre todo para las personas mayores o con alguna discapacidad.

De hecho, este verano ya hubo polémica con la zona habilitada para perros en la Playa Llarga. En julio, el Ayuntamiento modificó el proyecto inicial y volvió al modelo abierto del año pasado, que permitía el acceso directo de los animales al agua.

Paralelamente, los servicios de duchas, el paso para peatones y el tramo del camino de ronda se reubicaron en la parte posterior de la playa, junto a las rocas y del túnel de acceso, para «garantizar una mejor convivencia» entre todos los usuarios del espacio, según informó el consistorio tarraconense.