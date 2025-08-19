15 imágenes para 15 años de castells como patrimonio cultural de la UNESCO

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) sigue celebrando el 15.º aniversario de la inclusión de los castells en la Lista Representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Durante este 2025, son diferentes los actos y actividades que están celebrando por todo el país en el marco de la campaña de celebración ‘Som patrimoni. Som castells’ y uno de los platos estrella es la exposición itinerante homónima.

La muestra expone quince imágenes representativas, una por cada año de aniversario, que llevan la firma de reconocidos fotógrafos como David Oliete, Emilio Morenatti, Mireia Comas, David Ramos, Pau Corcelles, Marçal Cubells, Joel Mesas y Pol Vente. Todos los momentos captados por las cámaras son emblemáticos: desde los pilars caminant por la Mercè en Tarragona; el primero y único pilar de 9 amb folre, manilles y puntals de la historia, que cargaron los Castellers de Vilafranca por Todos los Santos del año 2022; la recuperación de los castells en el verano del 2021 —con mascarillas y distancia entre collas— después de la pandemia de la covid; o el primero 4 de 10 amb folre y manilles descargado de la historia —lo consiguieron los Minyons de Terrassa en noviembre del 2015.

El presidente de la CCCC, Albert Torres, asegura que la exposición es la muestra perfecta de lo que son y han sido los castells en estos quince años: «Desde los más pequeños, las emociones, los valores y alguna construcción imprescindible». «Hemos juntado a quince fotógrafos que no se habían juntado nunca en una exposición y, además, contamos con Emilio Morenatti, que es la joya de la corona de la muestra», añade.

Morenatti es uno de los fotógrafos más reconocidos y premiados en el ámbito internacional. Es el jefe de fotografía de Associated Press en España y Portugal, ha recibido dos premios Pulitzer de fotografía —en el año 2021 y en el año 2023— y una mención de honor en los World Press Photo en el año 2007.

Torres explica que «inauguramos la exposición en Valls, en nuestra casa, por las fiestas de Sant Joan, que marca el inicio de la temporada castellera y ha estado itinerando pasando para el Instituto de Estudios Ilerdenses de Lleida». «El recibimiento en estos municipios ha sido muy bueno: en el Museo Casteller de Valls recibió 327 visitas y en Lleida, no tenemos cifras, pero también tuvo una buena acogida», asegura.

«Ahora, nos apetecía llevarla a Tarragona y hacerla coincidir con las fiestas de Sant Magí», concluye. Ayer lunes se inauguró la muestra en el Espai Turisme de la calle Major de Tarragona y permanecerá abierta al público durante más de un mes, hasta el próximo 30 de septiembre.