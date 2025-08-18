Quejas por la suciedad después del Jordi's Festival en el Parque del Francolí

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los vecinos de la zona del Parque del Francolí de Tarragona han mostrado su indignación por el estado en que quedó el parque después de la celebración del Jordi's Festival el pasado viernes por la noche, en motivo de las fiestas de Sant Magí.

Los ciudadanos critican que el Ayuntamiento no haya hecho nada al respecto ya que es un acto organizado por el propio consistorio. Los vecinos denuncian que no acudiera ninguna brigada para hacer la limpieza y que el parque haya quedado tan sucio durante todo el fin de semana.