Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

María Torguet y Aritz París, los dos de 8 años, son la nueva princesa y caballero de La Cucafera Baixa 2025. Fueron escogidos el sábado por la tarde en el casting celebrado en la plaza de las Cols y conducido por Adrià Recasens, dentro de las fiestas de Sant Magí. El acto contó con 16 candidatas a princesa y 2 a caballero, muchos de ellos repetidores.

María Torguet, que ya había participado el año pasado, ha visto recompensada su perseverancia, mientras que Aritz París se estrenaba como aspirante y ha conseguido el papel. Los dos han expresado su ilusión de ser protagonistas de la leyenda. Recibieron una bolsa festiva del Séquito, obsequio de la tienda El Barato, que también confecciona la nueva vestimenta de la entidad. Paula Manresa, princesa saliente, les entregó el relevo compartiendo su experiencia.

El jurado, formado por Iván Puente, Anna Torralba y Vicenç Cañón, destacó la dificultad de la decisión, valorando poemas, puesta en escena, gesticulación y simpatía delante de un público numeroso. La Cucafera Baixa 2025 se celebrará el sábado 13 de septiembre a las 22.30 h, precedida por La Captura y culminada con La CucaFesta en la plaza de los Carros.