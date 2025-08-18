Identifican 40 personas durante el dispositivo conjunto en el Bosque de la Marquesa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El dispositivo policial que se inició el pasado jueves 14 de agosto y ha sido activo durante este fin de semana en el Bosque de la Marquesa ha finalizado con cuarenta personas identificadas. Desde la Guardia Urbana de Tarragona explican que no ha habido ninguna denuncia ni incidencia grave, un hecho que remarca la importancia de este dispositivo como herramienta preventiva y disuasiva.

La actuación se ha hecho, como cada año, con la coordinación y participación de otros cuerpos de seguridad como son los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, los Agents Rurals y el Guarda del Bosque de la Marquesa; y el principal objetivo del dispositivo es evitar actos incívicos en este espacio natural y las playas y las calas de su entorno.

Durante los cuatro días del dispositivo, los agentes han controlado la zona para evitar posibles estacionamientos de vehículos en los accesos de las calas, acampadas, fiestas, fuegos y comportamientos incívicos. Años atrás, en esta zona de la ciudad se producían aglomeraciones y bastantes incidencias. Ahora, con la puesta en marcha de este dispositivo policial anual, el número de hechos delictivos se ha ido reduciendo cada año.