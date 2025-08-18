ECP denuncia que el 94% de los refugios climáticos de Tarragona permanecieron cerrados durante la ola de calor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal En Comú Podem Tarragona ha denunciado hoy la inoperatividad de la red de refugios climáticos municipales durante el pasado domingo 17 de agosto, jornada que, según la AEMET y el Meteocat, fue probablemente la más calurosa de todo el año 2025.

Según la formación, de los 17 refugios interiores que el Ayuntamiento anuncia a su propia web, sólo uno (la nueva estación de autobuses) estuvo abierto en las horas centrales del día, hecho que supone que el 94,1% (16 de 17) permanecieron cerrados. Esta realidad desmonta completamente el sentido de unos equipamientos que tienen que servir para proteger la ciudadanía ante episodios de calor extremo.

El concejal Toni Carmona, de En Comú Podem, ha querido dar testigo personal de la situación: «Recorrí por la tarde uno por uno los 17 refugios anunciados y pude comprobar que todos, menos la estación de autobuses, estaban cerrados. En un día con temperaturas históricas, Tarragona se quedó prácticamente sin ningún refugio climático. No podemos permitir que eso vuelva a pasar».

Desde la formación se acuerda de que tanto la AEMET como el Meteocat habían anunciado con antelación que el fin de semana del 16 y 17 de agosto sería especialmente crítico, con máximas de récord. A pesar de eso, no hubo ni previsión ni comunicación por parte del Ayuntamiento sobre qué refugios estarían realmente operativos. «Parece que se da por hecho que los golpes de calor también descansan en el domingo —pero la realidad nos demuestra todo el contrario», ha ironizado Carmona.

Además, En Comú Podem ha remarcado que, actualmente, la zona de Llevant no dispone de ningún refugio climático interior, «dejando sin cobertura una parte importante de la ciudad que también sufre con intensidad los efectos de las olas de calor». «Es urgente que el gobierno municipal habilite espacios de refugio en Llevant, porque todos los barrios tienen que tener derecho a un refugio climático seguro y próximo», ha subrayado Carmona.

El grupo municipal exige que se actualice inmediatamente el protocolo para que los refugios climáticos estén disponibles también en fines de semana y festivos, que se comunique con claridad y antelación a la ciudadanía qué equipamientos se abrirán en situaciones de alerta, y que se planifiquen nuevos refugios en zonas desatendidas como Llevant.