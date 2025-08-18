El Ayuntamiento quiere desbloquear el nuevo barrio del Nàstic «antes de acabar el año»

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona quiere acelerar la tramitación del futuro barrio del Nàstic. El gobierno municipal está a la espera de los últimos informes necesarios para poder proceder con la aprobación provisional del Plan de Mejora Urbana 34, que prevé la construcción de más de 500 viviendas junto al Nou Estadi Costa Daurada. El ejecutivo socialista confía en que este año se pueda desbloquear, por fin, esta nueva zona residencial proyectada hace más de una década.

«Nos queda sólo un informe interno de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y otro de Bomberos para poder ir a la aprobación provisional por parte del consejo plenario», detalla el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre. Una vez haya luz verde por parte de los grupos municipales, tendrá que ser la Generalitat de Catalunya —a través de la Comisión Territorial de Urbanismo— quien dé el «sí» definitivo a la propuesta.

El tercer teniente de alcalde espera que «esta parte esté terminada antes de acabar el año» y, a partir del 2026, se empiecen a redactar «los proyectos de urbanización y reparcelación». El edil remarca que el terreno donde se construirá el nuevo barrio del Nàstic es una «zona de crecimiento prioritaria», de la misma manera que el sector de Parcelas Iborra y todo el entorno de la Ermita de la Salud. La creación de este nuevo distrito en el Arrebatamiento «supondrá un cambio muy grande y una apuesta por la vivienda protegida a la zona de Levante, donde hasta ahora no había o estaba muy residual», señala García Latorre.

El ámbito del PMU-34 afecta a una superficie aproximada de 124.000 metros cuadrados, ubicados entre la rotonda de la Vía Augusta y el Nou Estadi. La parte residencial se situará en el sector norte, el más próximo a las instalaciones del club grana. En total, se prevé la construcción de 525 pisos: 162 serán de protección pública y 363 de promoción libre. Todos serán plurifamiliares y se dividirán en seis islas. Habrá cuatro con un máximo de 46 viviendas y otras dos que podrán llegar hasta los 94.

El consejero de Urbanismo recuerda que el 45% de la propiedad de los terrenos donde se construirá el nuevo barrio pertenecen en el Ayuntamiento, que podría ingresar más de 960.000 euros anuales a través de tasas e impuestos de los residentes. Así se expone en la memoria del plan de mejora, donde se estima que podrían vivir unos 1.130 tarraconenses. Por otra parte, se calcula que el consistorio se gastaría unos 880.000 euros anuales para ofrecer los servicios públicos, como el de la limpieza, en esta zona. El Nàstic posee también el 45% de la superficie, mientras que el 10% restante pertenece a los pequeños promotores.

Un largo camino

Después de un largo camino en lo que ha tenido que superar diferentes obstáculos, el consistorio busca ahora dar el paso definitivo para impulsar este proyecto. La Junta de Gobierno aprobó inicialmente el PMU-34 a principios del 2020. En noviembre de aquel año, el Tribunal Supremo tumbó el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) del 2013, hecho que obligó a reiniciar la tramitación del futuro barrio del Nàstic.

El plan se volvió a aprobar de forma inicial en marzo del 2024. Más de un año después, el Ayuntamiento trabaja para tener luz verde definitiva y poder centrar sus esfuerzos en la redacción de los proyectos y, posteriormente, empezar las obras de urbanización.