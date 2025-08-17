Obituario
Muere el exconseller del Ayuntamiento de Tarragona Ferran Sánchez Camins a los 83 años
También fue presidente de Ematsa del 2007 en el 2011
Ferran Sánchez Camins,exconseller del Ayuntamiento de Tarragona, ha muerto hoy a la edad de 83 años. Sánchez Camins fue conseller del grupo municipal del Partido Socialista de Cataluña desde 1983 hasta 1999. Sánchez Camins formó parte del gobierno de Recasens, al frente de áreas como Guardia Urbana, Medio Ambiente y Personal. Después, fue presidente del consejo de administración de la Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (EMATSA) entre el 2007 y el 2011 y presidente de la comisión de saneamiento de aguas.
Durante su presidencia, la empresa pública inauguró la sede situada en la muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, que acoge su actividad. El Ayuntamiento de Tarragona envió ayer una nota de pésame por la muerte delexconseller. El Consistorio quiso hacer llegar su profundo pésame a familiares y amigos y recordó su trayectoria a nivel municipal.
Sánchez Camins también fue vicepresidente del Club Gimnàstic de Tarragona y estuvo muy vinculado a la peña de los Pallaresos, municipio donde también fue edil en el Ayuntamiento.