Detenido un conductor por provocar dos accidentes en Tarragona y huir sin auxiliar a las víctimas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre de 28 años como presunto autor de los delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Los hechos tuvieron lugar el domingo en la carretera T-11, en la rotonda de las Gavarres sobre las nueve y media de la noche. Prácticamente de manera simultánea se produjeron dos accidentes de tráfico.

El primer accidente provocó el frotamiento entre dos vehículos que circulaban por la T-11 en sentido Tarragona. Al llegar a la rotonda, el vehículo del detenido entró por la izquierda invadiendo una zona donde está prohibida la circulación y chocó con el vehículo que circulaba correctamente. El conductor continuó la marcha y huyó del lugar. Después, chocó con una moto en la T-11.

El conductor del primer vehículo intentó seguirlo y vio cómo el hombre hacía toda la rotonda y se incorporaba por el lateral de la T-11 en dirección Reus como si se dirigiera a la salida de la autopista AP-7. En aquel momento, la víctima dejó de seguirlo, pero le pudo coger el número de matrícula.

El conductor infractor dio la vuelta a la rotonda inferior de la T-11 y se incorporó de nuevo en sentido Tarragona. Fue entonces cuando, al acceder a gran velocidad en la rotonda de las Gabarras, provocó el segundo accidente de tráfico. En este caso chocó con una motocicleta que circulaba correctamente por el interior.

Cuando los mossos llegaron al lugar del segundo accidente asistieron a las víctimas a la espera de los técnicos del SEM e hicieron una primera inspección ocular. Allí pudieron recuperar el retrovisor y alguna otra pieza del vehículo huido.

Posteriormente, con la información del vehículo infractor que había facilitado la víctima del primer accidente, más las diversas gestiones de investigación, pudieron identificar el conductor del vehículo. También averiguaron que el vehículo se encontraba en el depósito de una empresa de grúas situada en el Baix Penedès.

La policía catalana contrastó que las piezas recogidas en el lugar del accidente correspondían con las del vehículo investigado y que los daños que presentaba también coincidían con los daños causados por los dos accidentes.

Una vez identificado el conductor, lo citaron en dependencias policiales de Tarragona donde este miércoles lo detuvieron por los dos delitos de lesiones por imprudencia grave y por el abandono del lugar del accidente.