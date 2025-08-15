La URV se sitúa entre las 600 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghai

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Un año más, la Universidad de Barcelona (UB) vuelve a situarse entre las 200 mejores del mundo, según el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, conocido popularmente como el ranking de Shanghai. La Universidad Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra se sitúan entre las 301 y 400 mejores del planeta. En los 1.000 primeros puestos se encuentran 36 universidades españolas.

La Rovira i Virgili ha quedado entre la posición 601 y la 700; la Politècnica de Catalunya entre la 701 y 800; la Universidad de Lleida entre la 801 y la 900 y la de Girona entre la 901 y la 1.000.

La URV escala posiciones respecto los dos últimos años en que la Universidad se situaba en la franja de los 701-800. Para elaborar esta clasificación, la ARWU analiza más de 2.500 universidades y publica las 1.000 mejores del mundo. La URV se sitúa en el cuarto lugar de las universidades catalanas y en la decimoquinta posición de las 36 universidades del Estado español.

La universidad de Harvard se sitúa en primera posición, seguimiento de la de Stanford y la de Massachusetts (MIT). La prestigiosa clasificación analiza la excelencia científica de más de 2.500 instituciones públicas y privadas, de las cuales destaca las 1.000 primeras.