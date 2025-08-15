Diari Més

Reconocimiento

La URV se sitúa entre las 600 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghai

La UB se vuelve a situar entre las 200 primeras posiciones

Un grupo de estudiantes en el campus Cataluña, justo antes de hacer las PAZ.

Un grupo de estudiantes en el campus Cataluña, justo antes de hacer las PAZ.URV

Publicado por
Redacció ACN

Creado:

Actualizado:

En:

Un año más, la Universidad de Barcelona (UB) vuelve a situarse entre las 200 mejores del mundo, según el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, conocido popularmente como el ranking de Shanghai. La Universidad Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra se sitúan entre las 301 y 400 mejores del planeta. En los 1.000 primeros puestos se encuentran 36 universidades españolas. 

La Rovira i Virgili ha quedado entre la posición 601 y la 700; la Politècnica de Catalunya entre la 701 y 800; la Universidad de Lleida entre la 801 y la 900 y la de Girona entre la 901 y la 1.000.

La URV escala posiciones respecto los dos últimos años en que la Universidad se situaba en la franja de los 701-800. Para elaborar esta clasificación, la ARWU analiza más de 2.500 universidades y publica las 1.000 mejores del mundo. La URV se sitúa en el cuarto lugar de las universidades catalanas y en la decimoquinta posición de las 36 universidades del Estado español.

La universidad de Harvard se sitúa en primera posición, seguimiento de la de Stanford y la de Massachusetts (MIT). La prestigiosa clasificación analiza la excelencia científica de más de 2.500 instituciones públicas y privadas, de las cuales destaca las 1.000 primeras.

tracking