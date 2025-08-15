Sant Magí llegará este fin de semana a su punto álgido

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

Se acerca el punto álgido de las fiestas de Sant Magí de Tarragona. Este fin de semana llegan la gran mayoría de platos fuertes de la programación, con las verbenas, la Llegada del agua y el Pasacalle.

Hoy viernes 15 de agosto empezará con un clásico estival organizado por la Fundación Alverna: la XIV Travesía d'Andròmines. Este año, con un pequeño cambio de ubicación. Se mantienen en la playa del Miracle, pero se mueven a la parte de la Comandancia. Por la noche, a las 20 h, se hará un baile de sardanas delante del Monumento a la Sardana de la Rambla Nova y, por la noche, se cerrará el día con la mejor fiesta: El Jordi's Festival Sant Magí 2025 en el Parque Francolí, con conciertos de artistas como Kidd Keo o Atomic y la Verbena Matalassera en la plaza del Rei con PD Petardeig y PD Pelacanyes.

El sábado se empezará con el 41.º Trofeo Sant Magí de Ciclisme en la Rambla Nueva y también contará con otros actos destacados como el XXVI Capsa Music Festival, que este año se celebra en el Camp de Mart con nombres como el grupo de rock tarraconense de M.U.R. o el puesto pop barcelonés de gavina.mp3.

El domingo, el camino del agua empezará con las primeras claridades del día desde el santuario de la Brufaganya, pasando por Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, Santes Creus y Bràfim, donde harán noche. Una de las novedades de estas fiestas llega de la mano de la Associació Amics de la Part Alta, los vecinos del Portal del Carro y la Cofradía de Sant Magí, que recuperan la Carroza del Santo. Además, por la tarde, en la Rambla Nueva se celebrará el X Trobada de Gegants i Nanos, que harán un pasacalle.