Embarcaciones caseras surcan el mar en Tarragona en la travesía de 'andròmines'

Un instante de las 'andròmines' en la playa del Miracle.TAC12

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Una decena de embarcaciones caseras, elaboradas con botellas de plástico o colchones inflables para que se mantuvieran a flote, han participado este viernes en la 14.ª edición de la travesía de andròmines de Tarragona, celebrada en la playa del Miracle.

Tripulaciones disfrazadas de faraones, de responsables un restaurante, con bandera pirata o con una urna como las utilizadas en el referéndum del 1 de octubre de 2017 han surcado el mar en una carrera festiva con salida y meta en la orilla después de recorrer unos metros hasta unas boyas y dar media vuelta.

La prueba ha contado con dos categorías, infantil y de adultos, y el equipo más rápido ha sido el integrado por efectivos de la Cruz Roja.

La travesía de andròmines se enmarca dentro de la fiesta mayor de Sant Magí de Tarragona y ha sido seguida por un numeroso público que, en plena ola de calor, abarrotaba la playa del Miracle.