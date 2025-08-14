Reabierto el tráfico del Paseo Marítimo a la altura de la antigua plataforma del Miracle

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha informado de que a partir de este jueves 14 de agosto se reabre la circulación de vehículos así como el carril bici del paseo marítimo Rafael de Casanova entre el Fortín de Sant Jordi y la calle Mestre Benaiges, cerrado desde el pasado mes de abril con motivo de las obras de demolición de la plataforma del Miracle.

La apertura de la calle se produce una vez acabada la demolición mientras que el espacio que ocupaba la plataforma permanecerá cerrado al público hasta la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento. En paralelo, el Ayuntamiento está redactando el proyecto de renaturalización del espacio.