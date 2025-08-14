El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en una nueva planta fotovoltaica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Port Tarragona invertirá cerca de un millón de euros en la instalación de la planta de generación de energía solar fotovoltaica mayor que ha impulsado hasta el momento la Autoridad Portuaria. Esta nueva instalación se ubicará en el muelle de Castella, concretamente en las cubiertas de las naves A, B y C, y permitirá sumar 600 kW de potencia nominal de origen verde y autogenerado por la APT.

La actuación, que se licitará próximamente, ha recibido financiación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Concretamente, el fondo cubre el 40% de la inversión del proyecto.

La nueva instalación ocupará una superficie total de 4.500 m². A cada una de las tres naves, se colocarán dos inversores de 100 kW y un contador, de manera que cada edificación generará una potencia nominal de 200 kW. La planta funcionará en régimen de autoconsumo con excedentes. La energía generada cubrirá parte de la demanda eléctrica derivada de la actividad diaria del Port y reducirá la dependencia de fuentes convencionales.

El proyecto, presupuestado por un importe de 989.968,48 euros, incluye la colocación de placas solares, estructuras metálicas de soporte, inversores, conexión en la red interna de baja tensión y sistemas de monitorización y protección, siguiendo las normativas vigentes de seguridad y eficiencia energética.