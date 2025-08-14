Las obras de urbanización de Parcel·les Iborra se iniciarán después de Santa Tecla

El proyecto incluye la urbanización de las calles existentes y las de nueva creación, así como la instalación de las redes de servicio.Gerard Martí

Empieza la cuenta atrás para el inicio de las obras de urbanización del Polígono de Actuación 102, que comprende el ámbito de Parcel·les Iborra. El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado la remodelación de este sector por un importe de 3.958.966,49 euros (IVA incluido) a la unión temporal de empresas formada por Eiffage, Gicsa y Eiffage Energia. El consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, prevé que los trabajos se inicien «entre finales de septiembre y principios de octubre». Es decir, después de las fiestas de Santa Tecla.

El edil se muestra «satisfecho» por dar el «impulso definitivo» a un «reclamo histórico» de las familias que viven en la zona. «Ya estamos al final del camino», celebra el tercer teniente de alcalde. Las obras, que se alargarán durante diez meses, consistirán en la urbanización de las calles existentes y de nueva creación. La adjudicataria se encargará de las demoliciones, el movimiento de tierras, la pavimentación, la señalización, ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano.

El proyecto también incluye la instalación de las diferentes redes de servicios —aguas residuales y aguas pluviales, agua potable, alumbrado público, media y baja tensión, telecomunicaciones y gas—, así como el soterramiento del cableado existente. La intervención afectará a una superficie de 56.995 metros cuadrados y permitirá la construcción de 136 viviendas. El Ayuntamiento financiará medio millón de euros del presupuesto total.

El consistorio ha adelantado los 309.003,70 euros correspondientes a las obras del sector PMU-13b y los 212.807,83 euros para la reforma del entorno de la ermita de la Salut, que quedan fuera del ámbito de Parcel·les Iborra. «Esta actuación permite crecer urbanísticamente hacia Llevant», afirma García Latorre, quien apunta que esta zona ha pasado a ser «prioritaria», después de haber dejado encauzado el nuevo barrio del PP-10 —entre Bonavista y Campclar-.

Décadas de espera

Las obras de urbanización del Polígono de Actuación 102 han sido largamente reivindicadas durante las últimas décadas. «Abuelos octogenarios del barrio dicen que, hace 40 años, se adjudicó la redacción del proyecto a una empresa barcelonesa que acabó yendo a la quiebra», explica el presidente de la Asociación Administrativa de Cooperación de las Parcel·les Iborra, Enric Casasayas. Los propietarios de la zona se muestran «satisfechos porque se hayan adjudicado, por fin, las obras y con ganas de empezar a oír el ruido de las máquinas trabajando».

«Llevamos toda la vida esperando esta intervención», señala Casasayas, quien recuerda que ha tenido que aguantar «demoras y aplazamientos constantes» durante los últimos años. De hecho, algunos vecinos se tuvieron que marchar porque «no podían hacer las obras necesarias en sus viviendas para seguir viviendo allí». «Ha habido situaciones sobrevenidas, como la anulación del POUM en el año 2020, pero también ha habido retrasos incomprensibles», apunta.

Ahora, sin embargo, todo eso ha quedado atrás y las 25 familias que viven de forma permanente en Parcel·les Iborra sólo cuentan los días que faltan para que se inicien las obras. «Lo que hemos pedido siempre es que podamos disfrutar de los mismos servicios que cualquier otro barrio de Tarragona», indica Casasayas, quien espera que esta intervención ayude a «regenerar el barrio».