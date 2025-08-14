Dispositivo policial para controlar posibles actos incívicos en el Bosque de la Marquesa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, los Agents Rurals y el Guarda del Bosque de la Marquesa han iniciado este viernes un dispositivo de seguridad en la zona que se alargará hasta por la tarde de este domingo 17 de agosto. El operativo servirá para controlar los posibles actos incívicos que se puedan producir en el Bosque de la Marquesa y en las playas y calas de su entorno. La actuación se hace con motivo del puente de la festividad de Santa Maria mañana viernes, 15 de agosto.

Los principales objetivos de este dispositivo conjunto de seguridad es prevenir y/o sancionar el estacionamiento indebido en los accesos de las calas del Bosque de la Marquesa; evitar acampadas y pernoctaciones ilegales; impedir el encendido de fuegos y el uso de material pirotécnico; y controlar la presencia de perros y conductas incívicas que puedan afectar a la fauna, la flora y la convivencia. En el transcurso de la intervención también se informará sobre la normativa vigente y se harán actuaciones de carácter pedagógico y disuasivo.

El Bosque de la Marquesa es uno de los espacios naturales incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), lugares con un elevado valor ambiental y paisajístico. Durante varias festividades, diferentes espacios naturales de la ciudad (especialmente el Bosque de la Marquesa y las calas y playas de su entorno) ha sido , tradicionalmente, un punto de concentración de personas que pernoctan y/o hacen acampadas, muchas veces fuera del marco legal.

No obstante, en los últimos años se ha constatado una clara descendido en cuanto a la afluencia, las pernoctaciones y el encendido de fuegos, probablemente fruto del trabajo preventivo y de los dispositivos sostenidos en el tiempo que se han desplegado.