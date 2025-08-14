Cuatro incendios movilizan a los Bombers esta madrugada en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han recibido esta madrugada del jueves cuatro avisos por incendios en Tarragona. El primero de ellos ha estado en la calle de Josep Floresví Garreta, en el Serrallo, donde han quemado un contenedor de plástico y uno de cartón a las 00.14 horas.

Ocho minutos más tarde, a las 00.22 horas, han activado a los bomberos por otro incendio en una calle muy próxima. En la calle del Vapor quemaba un colchón.

A las 00.32 horas han recibido un aviso para ir a la calle de Torres Jordi porque había un contenedor en llamas y por último se han movilizado hasta el parque de Bonavista donde han quemado 30 metros cuadrados de de vegetación. En los cuatro servicios se ha desplazado una dotación terrestre.