El Cañó y el Pregón dan el pistoletazo de salida a las Fiestas de Sant Roc

Tarragona

El Cós del Bou y la Baixada de la Peixateria están oficialmente de celebración. El Caño y el Pregón, a cargo de Francesc de Asís Garcia Segarra, dieron ayer el pistoletazo de salida a las Fiestas de Sant Roc, este año más especiales que nunca, y es que los Gegants Vells del Cós del Bou el Drac de Sant Roc y el Drac Petit están de aniversario. La tarde arrancó, tal como marca la tradición, con el fuerte restallado del Caño. Acto seguido, el local de la Colla Jove se llenó para escuchar las palabras de Garcia Segarra, que guio al público por un viaje al pasado, dedicando una atención especial a los gigantes bicentenarios.

El pregonero dio un repaso exhaustivo de la historia de estas emblemáticas figuras, empezando con su creación, destacando su traspaso a los vecinos del barrio, y recordando la asamblea que estos realizaron el año 2000 para escoger el nombre oficial de la pareja. «Para aquellos que ya llevamos unos añitos en Tarragona, siempre serán los Gegants del Cós del Bou», reivindicó. El Drac de Sant Roc, que este año celebra su 40.º aniversario, y el Petit, que hace 25, también recibieron una mención especial durante el acto, así como el Ball de Bastons de Tarragona, que fue reconocida como Cañonero de Honor.

Acto seguido, la noche continuó con la Proclamación de la Pubilla. Este año el honor lo ha tenido Enia Mañé, que se encontraba acompañada por las damas Lídia Marquès y Mariona Vives. A continuación, los asistentes pudieron disfrutar de una nueva versión del cóctel de Sant Roc, elaborado bajo la dirección de Ferran Ventura y en recuerdo del maestro Eduard Boada.

La jornada culminó a las 21.30 h con la tradicional cena de hermandad en la calle, donde cada uno llevó sus especialidades culinarias.