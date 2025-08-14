El Ayuntamiento impulsa medidas para paliar los efectos del calor para la diada de Sant Magí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha una serie de acciones con el fin de minimizar los efectos del calor extremo de cara a la festividad castellera de Sant Magí. Desde de EMATSA, en coordinación con la Consejería de Cultura, se instalarán dos puntos de hidratación con agua potable, uno en la plaza de las Cols y el otro en la calle Merceria. Se trata de unas estructuras móviles con ocho grifos que se conectan a la red de agua y que estarán a disposición de castellers y espectadores desde el inicio de la festividad y hasta su finalización.

También desde la organización de la festividad se repartirán cerca de un millar de botellas de agua de un litro y medio (un total de 1.440 litros de agua) directamente a los cuatro collas castelleras de la ciudad para que tengan al alcance sin necesidad de trasladarse la posibilidad de hidratarse en una nodriza castellera donde el calor es un factor a tener en cuenta.

Tarragona se encuentra en estos momentos en fase 2 dentro del Protocolo Municipal de Episodios de Calor, y desde Protección Civil se recomienda seguir diferentes consejos como beber agua con regularidad así como protegerse del sol.