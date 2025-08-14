El arzobispo de Tarragona carga contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), Joan Planellas, advirtió a Vox que «un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano» después de que Santiago Abascal criticara el rechazo de la Iglesia al acuerdo en Jumilla (Murcia) para impedir celebraciones islámicas en espacios deportivos.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, aseguró que la Conferencia Episcopal Española (CEE) «dijo lo que tenía que decir» y emplazó al partido de Santiago Abascal a consultar qué dice la doctrina de la Iglesia sobre la acogida de personas migradas y la dignidad de todos los seres humanos, que además reiteró de forma explícita al difunto papa Francisco.

El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró en una entrevista reciente estar «perplejo y entristecido» por la posición de parte de la jerarquía española en materia migratoria, frente «al islamismo extremista que avanza», y también «por su silencio» ante algunas políticas del gobierno central, sobre el cual no sabe si responde a las subvenciones públicas que recibe la institución o a casos de pederastia que la tienen «absolutamente amordazada». Sobre esta cuestión, Planellas emplazó a Vox a revisar el Concilio Vaticano II (CVII) y dejó claro que «no hay fisuras» con lo que manifestó la CEE en materia migratoria.