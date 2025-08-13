Ramos, sobre la Biblioteca provincial: «Esperamos tener noticias pronto»

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La comisión mixta para construir la futura Biblioteca Provincial de Tarragona —formada por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento— se reunió por última vez el 27 de junio del 2024. Desde entonces, no han vuelto a encontrarse.

«Esperamos que podamos tener noticias pronto», afirma la consejera de Cultura del consistorio tarraconense, Sandra Ramos, después de ser preguntada sobre la fecha de la próxima reunión. «Nosotros ya estamos trabajando y lo que me interesa es que cuando salga, salga bien», indica la edil.

Uno de los aspectos que queda pendiente es el emplazamiento final del nuevo equipamiento: «Se tiene que definir dónde está el espacio más apropiado porque la Tabacalera es muy grande y hay varias posibilidades». «Es lo que se tiene que acabar de cerrar, pero necesitamos que el Ministerio de Cultura acabe de confirmar realmente la ubicación», añade Ramos.

Y es que el ministro Ernest Urtasun, generó cierta confusión durante su última visita a Tarragona el pasado mes de enero, cuando no se quiso mojar sobre la ubicación de la Biblioteca provincial.

Propuesta en el Parlament

La no concreción del futuro equipamiento llegó la semana pasada al Parlament de la mano de Junts per Catalunya, que presentó una propuesta de resolución para que la Generalitat inste al Ministerio a desbloquear el proceso.