Queman dos vehículos en el barrio de Sant Salvador

Una dotación de Bombers de la Generalitat ha trabajado esta noche del martes en un incendio de vehículo. Los hechos pasaron a las 23.06 horas y se movilizaron hasta la calle del Gaià, en el barrio de Sant Salvador.

Una vez allí procedieron a la extinción del fuego que afectaba en dos vehículos estacionados con línea de agua. Uno de ellos quedó calcinado el 100% mientras que el otro solo el 80%. Las llamas no afectaron a nada más y no hubo daños personales. Algunos testigos apuntan que el vehículo donde se originó el fuego era eléctrico.