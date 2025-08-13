El Komando Nits Q recorrerá la Part Alta durante la víspera de Sant Magí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo de jóvenes agentes de salud del Komando Nits Q saldrá la noche del próximo lunes 18 de agosto, la víspera de Sant Magí, por las calles y plazas de la Part Alta. Bajo el lema Si quieres, te informan. Si te hace falta, hablamos, el Komando Nits Q hará una intervención preventiva e itinerante desde las 21 h a la 1 madrugada con el objetivo de concienciar a la ciudadanía, en especial a la población más joven, sobre los riesgos asociados al consumo de drogas, principalmente el alcohol.

Los jóvenes agentes de salud se moverán, principalmente, por la plaza de la Font, la plaza del Rei y el paseo de Sant Antoni. Se trata de una intervención que se lleva a temer sin juicios de valor, de forma proactiva y respetuosa; y es una acción de la consejería de Salud Pública del Ayuntamiento de Tarragona que se coordina con agentes del Punto Lila y Arco Iris de la consejería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+ y la Guardia Urbana. De esta manera, también se ofrece, si procede, asesoramiento a la ciudadanía se abre donde poder dirigirse en casos de acoso.

El Komando Nits Q es una de las acciones de la Plataforma Noches Q ("Q" de calidad) impulsada por la consejería de Salud Pública del Ayuntamiento de Tarragona, un espacio participativo creado el año 2008 y que aglutina a todos los agentes implicados en el ocio nocturno, diferentes áreas municipales, asociaciones vecinales y cuerpos de seguridad y de emergencias. El objetivo de la plataforma es conseguir entornos más seguros y saludables para todo el mundo.