ECP denuncia el estado de la zona de perros de la playa Llarga y exige su mantenimiento

Estado en que se encuentra en la zona de perros en la playa Llarga.ECP

El Grupo Municipal En Comú Podem Tarragona denuncia públicamente la situación en que se encuentra actualmente la instalación de la zona de perros de la playa Llarga de Tarragona. «El estado de la playa dista mucho de ser el adecuado para su uso y disfrute por parte de la ciudadanía», afirman en un comunicado.

En sólo un mes desde su modificación y apertura al mar, la falta de mantenimiento ya es evidente. Esta situación, la han trasladado formalmente al Ayuntamiento de Tarragona mediante una instancia ya que consideran que «es inaceptable», especialmente tratándose de una instalación que, en época estival, recibe a un elevado número de usuarios y usuarias.

Desde el Grupo Municipal reclamamos que la playa de perros cuente con un mantenimiento adecuado durante todo el año, y de manera más intensa durante los meses de verano, garantizando así unas condiciones óptimas para todas las personas.

Así mismo, instaban a actuar con urgencia en la ducha situada justo junto a la playa de perros, que había quedado sin plataforma de acceso. Desde el Ayuntamiento han informado que la ducha ya se encuentra de nuevo en funcionamiento después de haber quedado inutilizada por actos vandálicos.

Además, han indicado que durante esta semana están previstos los trabajos de recolocación del tramo de valla que toca en el mar y recuerdan que semanalmente se hace una inspección del espacio para ir resolviendo las posibles incidencias.