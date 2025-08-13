El Ayuntamiento de Tarragona adjudica las obras de urbanización de Parcel·les Iborra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles se han adjudicado las obras del proyecto de urbanización del polígono de actuación 102 Parcelas Iborra, a la unión temporal de empresas EIFFAGE-GICSA-EIFFAGE ENERGÍA. La adjudicación se ha hecho por un importe de 3.958.966,40 euros IVA incluido. De estos, el Ayuntamiento pagará 521.810,90 euros: 309.003,70 euros son los que el Ayuntamiento adelanta correspondientes a las obras en el PM1 13 B, y 212.807,83 euros son las obras que se hacen en torno a la ermita de la Salut, que quedan fuera del ámbito de parcelas Iborra pero que sirven también para conectarlo el ámbito de actuación. La junta de cooperación de parcelas Iborra se hará cargo del importe restante de la adjudicación (3.437.155,50 €).

Las obras, que tendrán una duración de 10 meses, incluyen todos los trabajos necesarios para la urbanización de las calles existentes y los de nueva creación, como demoliciones, movimiento de tierras, pavimentación, señalización, ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano. También se incluyen la instalación de las redes de servicios - de aguas residuales y aguas pluviales, agua potable, alumbrado público, media y baja tensión, telecomunicaciones y gas - con el soterramiento de las existentes e instalación de las nuevas para dar servicio en todas las parcelas.