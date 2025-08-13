Adjudican las obras de renaturalización de la laguna de la Anilla Mediterránea

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado las obras de renaturalización y fomento de la biodiversidad de los espacios urbanos y periurbanos del municipio de Tarragona. En concreto, se trata de la naturalización de la Llacuna del Parque de la Anilla Mediterránea, los trabajos en torno al fomento de la biodiversidad en el parque de Sant Pere i Sant Pau y finalmente la renaturalización del tramo urbano del Riu Clar del municipio.

Las tres actuaciones se engloban en el proyecto Tarragona GreenBelt'26, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del MITECO, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea -fondo Next Generation EU.

De entre las intervenciones más destacadas se encuentran un jardín de mariposas y la replantación de varias especies autóctonas en el parque de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau; la eliminación de vegetación exótica invasora, la creación de varias estructuras e islas flotantes para posaderas y refugios y el control de especies animales invasoras en el caso de la laguna de la Anilla y alrededores; y en el espacio adyacente al Centro Cívico y piscina de Riu Clar se reforzará la vegetación con plantación de especies de bosque de ribera.

Los trabajos se han adjudicado en la empresa JARDITEC SERVEIS ENGINYERIA DEL PAISATGE, SL por un importe de 143.791,71€ (IVA incluido). La duración del contrato es de 4 meses.