Adjudican las obras de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado las obras de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau, unos trabajos que consistirán en la ampliación, la mejora, la modernización, la adaptación y refuerzo del local ubicado en el local 2 de los bajos del Bloque Europa. Les obras se han adjudicado en la empresa Tomàs Gracia Corporación SA por un importe de 371.961,21€ (IVA incluido) y el plazo máximo de ejecución es de cuatro meses.

Los usos previstos del equipamiento son los habituales del servicio bibliotecario: la consulta y lectura de fuentes de información en diferentes soportes, incluyendo puntos de acceso a internet dotados de ordenadores; el préstamo bibliotecario y la realización de actividades culturales y fomento de la lectura.

El equipamiento tiene una superficie útil aproximada de unos 154m² (192m² construidos), con una sala de 120m², dos lavabos, un almacén de 16m², una sala para la limpieza y otra con la maquinaria de climatización.