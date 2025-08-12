TarraAQUAnins ofrecerá tres espectáculos de poesía, leyendas y clown por Sant Magí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

TarrAQUAnins, el ciclo de espectáculos familiar sobre el cuidado del agua de la Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, suben de nuevo al escenario por Sant Magí. La propuesta de Ematsa para el público infantil se presenta, un año más, en el marco de las fiestas dedicadas al patrón del agua.

Las representaciones serán en el vestíbulo del Teatro Tarragona con entrada libre hasta completar el aforo. Se llevarán a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto y se harán tres sesiones cada día a las 11:30h, 17:30h y 19h.

Inaugurará el ciclo, el viernes 15, Núria Garcia que se convertirá en la Pirata de nas vermell, un espectáculo con un toque de clown. El sábado 16, se podrá ver Brufaganya de Agus Farré que explica las leyendas de Sant Magí y el Pont del Diable a través de un excursionista perdido y sediento. El ciclo se cerrará el día 17, con Goteres, poemes i rimes, de Genovesa, narrativas teatrales, un espectáculo poético que pretende estimular la sensibilidad hacia el agua de una manera plástica y literaria.

TarrAQUAnins es una iniciativa de Ematsa que, desde el año 2016, impulsa espectáculos destinados al público infantil para concienciar sobre el cuidado del ciclo del agua y el consumo responsable y sostenible a través del teatro, el clown y el humor.

Puntos hidratación

Además de la propuesta teatral, la compañía de aguas también colabora con las fiestas durante la festividad castellera de Sant Magí con la instalación de dos puntos de hidratación. Se trata de unas estructuras móviles con ocho grifos que se conectan a la red de agua y están disponibles para las collas castelleras y el público en general.