Port Tarragona invertirá más de 377.000 euros en nuevos equipos de control fronterizo de personas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Port Tarragona ha sacado a licitación la adquisición de equipos automatizados para el control fronterizo de entrada y salida de personas de terceros países. Estos nuevos dispositivos modernizarán la vigilancia y gestión de los accesos en el puesto de control fronterizo de la terminal de cruceros, ofreciendo un servicio más ágil y optimizado.

Con la adquisición de este equipamiento, la Autoridad Portuaria de Tarragona implementará en sus instalaciones tanto el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (Entry Exit System/ EES) como el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que empezará a desplegarse este otoño. El suministro, instalación y mantenimiento de los equipos supondrá una inversión de más de 377.000 euros, que estará cofinanciada por la Unión Europea, mediante el Instrumento para la Gestión de Fronteras y Visados (IGFV).

El despliegue del Entry Exit System está obligando a todos los Estados miembros de la Unión Europea a implementar sistemas automatizados de control para personas de terceros países que crucen las fronteras exteriores de la UE. La terminal de cruceros de Port Tarragona, como frontera exterior para los cruceristas, se ve obligada a adoptar también estos nuevos equipamientos, que supondrán una importante modernización en la vigilancia y registro de las entradas y salidas de personas.

Registros biométricos

El principal cambio que comportará la puesta en funcionamiento de los equipos que ahora se están licitando es la sustitución del sellado manual de pasaportes en la frontera por registros automatizados biométricos, que incluirán huellas dactilares e identificación de rasgos biométricos faciales. Para poder llevarlos a cabo, cualquier punto fronterizo de la Unión tendrá que contar con equipos tecnológicos homologados, así como sistemas de mantenimiento. Aparte de los datos biométricos, los equipos también recopilarán información como nombre y apellidos, pasaporte y fecha y lugar de entrada o salida de cada una de las personas.

Con este nuevo sistema, además de adecuarse a la nueva normativa y modernizar el control fronterizo de personas, se evitarán congestiones en los flujos de pasajeros en la terminal de cruceros y se reducirán los tiempos de espera excesivos para pasar el control de fronteras, tanto para los viajeros de embarque como para los de desembarque.

Inversión cofinanciada

La licitación, que está abierta hasta el próximo 18 de agosto, incluye la adquisición, instalación y mantenimiento de seis quioscos de registro para la terminal, una tablet de verificación y supervisión, una tablet de registro y una cabina doble en la cual se ubicarán dos puestos de control manual (PCM). Además, el licitador tendrá que analizar si hacen falta otros elementos, como elementos de separación, para el correcto funcionamiento del sistema EES en el Port.

Asimismo, la empresa adjudicataria se encargará también de la señalización e información de este nuevo sistema dentro del recinto portuario, mediante la instalación de cartelería, señales viarias y multimedia y otros materiales informativos, que proporcionen indicaciones a los viajeros para llegar a los controles fronteras pertinentes según su nacionalidad.

La adquisición, instalación y mantenimiento durante 3 años tanto del hardware como del software necesario supondrá una inversión de 377.320,99 euros (IVA excluido) por parte de la Autoridad Portuaria de Tarragona, que está cofinanciada por la Unión Europea a través del Instrumento para la Gestión de Fronteras y Visados.