Una exposición que viaja por los 35 años de historia de los Gegants del Serrallo

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El 2025 es un año especial para los Gegants del Serrallo. Este año, hace 35 años de la fundación de la colla gegantera del barrio marítimo tarraconense y, como no podía ser de otra manera, están aprovechando para celebrarlo de la mejor manera posible. Uno de los acontecimientos centrales de este aniversario es la exposición situada en el Pati Jaume I del Ayuntamiento de Tarragona. La muestra es un viaje por los 35 años de historia de los Gegants del Serrallo.

Se puede encontrar una recopilación del recorrido histórico de la entidad, con fotografías de sus momentos más importantes, así como los nuevos gegants manotes, los capgrossos, las diferentes vestimentas de la colla durante, alguno de los instrumentos tradicionales que han hecho bailar con su música a los gegants, entre muchas otras joyas.

En la inauguración celebrada durante la semana pasada, el segundo cap de colla de los Gegants del Serrallo, Adrià Marco, aseguró que la exposición del Pati Jaume I «es una cata de todo lo que somos como colla y como barrio». Más allá de esta actividad, una de las otras grandes novedades de los Gegants del Serrallo para este aniversario ha sido el estreno de los gegants manotes Popet y Maireta.

El Popet es la imagen de un pescador sucio, desgarbado y con mucha personalidad. Lleva los pantalones sujetados con dos anguilas a modo de tirantes, representando así dicha que los pescadores se las ingenian como pueden. Por su parte, la Maireta es una pescadera típica del Serrallo. Maquillada de forma estrafalaria, sostiene también una anguila con una expresión grotesca. Esta pareja de gegants, que se presentaron el pasado 6 de julio, también está expuesta en el Pati Jaume I.

El cap de colla de la Colla Gegantera del Serrallo, Albert Vidaller, explica que la exposición estuvo, en un primer momento, en un tinglado del Moll de Costa: «tuvo mucho éxito y, ahora que está en el Ayuntamiento de Tarragona, lo hemos ampliado». Todavía no se ha acabado el 35.º aniversario, el próximo 23 de agosto los Gegants del Serrallo organizan una jornada de actividades para todas las edades para recaudar más fondos para los próximos proyectos.

Entre las previsiones de proyectos de los Gegants del Serrallo para este 2025 se encuentra la restauración de la pareja de gegants históricos del barrio, Pere y Carme. «Nos gustaría tenerlos restaurados este año, pero dependemos completamente del factor económico», explica el cap de colla. Vidaller deja claro que desde la entidad están muy satisfechos con el transcurso de este curso: «Hicimos la noche joven y también una quedada con gegants de toda Cataluña y todo ha ido genial».