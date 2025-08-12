Es recurrente que el camino del Castillo de Tamarit esté saturado de vehículos en verano y haya problemas para circular.Tjerk van der Meulen

Es habitual que, durante la temporada estival, el camino del Castillo de Tamarit esté saturado de vehículos y se generen algunos problemas circulatorios. Con el objetivo de mejorar la movilidad en este vial, que conecta la N-340 con el castillo y la playa adyacente, los campings de la zona acaban de definir una propuesta conjunta para remodelar este trazado y hacerlo más amable tanto para el tránsito rodado como para los usuarios que vayan a pie.

A principios del 2024, el Tamarit Beach Resort inició la redacción de un Plan Especial Urbanístico Autónomo para reformar este camino, que da acceso a sus instalaciones. Ahora, un año después, la tramitación del proyecto se encuentra en standby. Y es que, el Camping Trillas, como parte afectada, también ha querido que se le tuviera en cuenta.

«Es importante encontrar una solución consensuada», indica su propietario y director, Roger Trillas, quien asegura que «nos hemos puesto de acuerdo para que se pueda hacer un plan conjunto» que tenga en cuenta también la opinión de los vecinos o el English Summer, que tiene una casa de colonias al inicio del vial. Además, apunta que la idea es que «se involucre el Ayuntamiento».

Fuentes del Tamarit Beach Resort afirman que el proyecto «no está parado, pero se están haciendo algunas modificaciones para incorporar las peticiones de los usuarios afectados, con los que nos reunimos hace un mes». Por otra parte, la empresa explica que se están incorporando «los cambios requeridos por las diferentes administraciones». Por lo tanto, remarcan que «la tramitación continúa viva» aunque reconocen que «el inicio de las obras podría tardar entre un año o dos al producirse».

Algunas discrepancias

La propuesta inicial preveía una ampliación del vial para dotarlo de dos carriles de circulación, un carril bici y paso de peatones. Con esta intervención, se pretende «mejorar las condiciones de seguridad vial actuales y favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta por este camino».

Esta contemplaba también dos grandes rotondas, una de las cuales se situaría en la entrada del Tamarit Beach Resort. La otra se construiría a la altura del Camping Trillas, una idea que no gusta a su propietario.

Roger Trillas, que también es el presidente de la Asociación de Campings de Tarragona Ciudad, afirma que «la modificación y mejora del camino del Castillo de Tamarit es necesaria y puede haber alguna rotonda, pero no consideramos que haya que poner una en nuestra entrada».

Por otra parte, recuerda que «a finales de los años 90», ya trabajaron conjuntamente para «elaborar un proyecto de urgencia para pavimentar este vial, que en aquel momento era muy precario». «Acordamos que se haría una segunda fase de mejora, pero no se había hecho nada hasta ahora», apunta.

Un cuarto de siglo después, el Tamarit Beach Resort decidió tomar la iniciativa en un proyecto donde acabarán tomando partido todos los agentes afectados. Todos ellos buscan la mejor propuesta para hacer un «camino más ancho, amable para los peatones y ciclistas, y adaptado en la zona natural donde está».