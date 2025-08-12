La Brigada Municipal engalana los carros de Sant Magí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Brigada Municipal ultima estos días los preparativos a fin de que los carros de Sant Magí luzcan como cada año el 18 de agosto con la Llegada del Agua. Y es que los jardineros de este servicio municipal son los encargados de engalanar con motivos vegetales y florales los carros enzarzados provenientes de la Brufaganya.

Este año, en los 8 carros, se suma de nuevo la Carroza del Santo, recuperada por los vecinos y vecinas del Portal del Carro, la Associació Amics de la Part Alta y la Cofradía de Sant Magí después de unos años de ausencia. Los carros se adornan de hiedra y hojas de palmera, además de la imprescindible albahaca. También se recupera este 2025 la bandera de Tarragona como aparte de la guarnición de los carros que se había dejado de utilizar.

Todos estos elementos se preparan unos días antes en las instalaciones de la Brigada con el fin de ser colocados el mismo día 18 con la Entrada de los carros en Tarragona con el agua de Sant Magí, después de dos días de camino duro desde la Brufaganya.