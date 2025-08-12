El Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha un plan de empleo para reforzar la limpieza de la ciudad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este mas de agosto, el Ayuntamiento a través de Tarragona Impulsa ha puesto en marcha el programa de empleo municipal TGN NETA que tiene un doble objetivo por una parte, ofrecer una oportunidad a personas sin trabajo con el fin de adquirir experiencia y por la otra contribuir a la mejora de la ciudad. Este programa da trabajo a un total 13 personas: 9 peones de limpieza pública, 3 de brigada y un encargado de limpieza pública, todos ellos inscritos en las oficinas de trabajo como demandantes de empleo no ocupados, en el momento de presentar la instancia.

El equipo limpieza (peones y encargado) trabajan de manera prioritaria en la retirada de los excrementos de paloma con agua a presión en los puntos habituales de la vía pública. Además de esta tarea, también retiran pequeños brotes de vegetación espontánea y pequeños residuos voluminosos – como maderas o sillas-, llevándolos al centro de reciclaje.