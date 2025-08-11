Seis denunciados durante un dispositivo policial conjunto en un local de ocio nocturno en Tarragona

Un instante del dispositivo policial en un local de ocio nocturno de la calle Cardenal Cervantes.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra conjuntamente con agentes de la Guardia Urbana de Tarragona denunciaron el viernes por la noche a cinco personas por tenencia de drogas y una por tenencia de arma blanca.

Las denuncias se enmarcan en el dispositivo policial conjunto que los cuerpos policiales hicieron en torno a un local de ocio nocturno situado en la calle Cardenal Cervantes de Tarragona. En esta zona se habían producido varias peleas el fin de semana anterior.

El dispositivo contó con agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los mossos y también con patrullas de paisano para poder detectar ilícitos penales e infracciones administrativas relacionadas con la tenencia de drogas y la presencia de armas blancas en la vía pública.

Los ARRO también participaron en el dispositivo.Mossos d'Esquadra

Llevarán el dispositivo, los policías identificaron a 35 personas las cuales sumaban un total de 21 antecedentes policiales. También levantaron seis denuncias, cinco por tenencia y consumo de drogas y una por tenencia de armas blancas.