La iMAGinada llena de talleres y espectáculos los jardines del Camp de Mart

La iMAGInada cerró ayer su 17.ª edición. Durante todo el fin de semana, el festival autogestionado del verano tarraconense previo a las fiestas de Sant Magí ha llenado de talleres y espectáculos los jardines del Camp de Mart.

En la última jornada de acontecimiento, se realizaron diferentes talleres —como el de yoga, el de autodefensa feminista o aquel a cuadros de arena del Senegal— y se habilitó el Espacio Bebé en el Escenario Cabaré, una de las grandes novedades de la edición de este año que pretendía acompañar el desarrollo de los niños.

El de ayer también fue un gran día festivo y musical, gracias al espectáculo familiar a cargo de la banda de animación 'La Dona del Sac', la sesión del productor Dr. Dubwiser al mediodía y La Folkejada, que, acompañados del grupo That's all Folk, cerró la programación.

La edición de la iMAGInada ha sido marcada también por el concierto de Roba Estesa, que se despidió el sábado de uno de los escenarios que las ha visto crecer como grupo. La banda tarraconense dice adiós a los escenarios este año 2025 y su ciudad no podía faltar a la gira de despedida.