ECP reclama la eliminación de los aparcamientos en la Vía del Imperi Romà para evitar atascos

La presencia de vehículos aparcados provoca atascos que pueden poner en riesgo la vida de las personas que requieren atención urgente.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de En Comú Podem Tarragona ha registrado una instancia en el Ayuntamiento para pedir la eliminación inmediata de los aparcamientos de vehículos y motos en la Vía del Imperi Romà, en el tramo comprendido entre el Portal del Roser y la Rambla Vella. Esta medida tiene como objetivo habilitar los dos carriles de circulación y evitar que el estacionamiento limite el paso de los servicios de emergencia.

Según el grupo municipal, esta vía es un acceso directo y habitual para las ambulancias que se dirigen al Hospital Santa Tecla. La presencia de vehículos aparcados reduce la circulación a un solo carril, provocando atascos que pueden poner en riesgo la vida de las personas que requieren atención urgente.

La situación, denuncian, es recurrente. El último caso se produjo el pasado viernes por la tarde, cuando una ambulancia tardó aproximadamente cinco minutos en recorrer el tramo afectado a causa del tráfico y la imposibilidad de avanzar. «En casos de emergencia, cada segundo cuenta. No podemos permitir que la configuración actual de la vía ponga en peligro vidas humanas», ha manifestado el portavoz del grupo.

En Comú Podem considera que la seguridad vial y la salud pública tienen que ser una prioridad para el Ayuntamiento, y que la eliminación de los aparcamientos es una actuación sencilla y de bajo coste que tendría un impacto directo en la calidad del servicio de emergencias.

El grupo municipal insta al gobierno local a actuar con urgencia para garantizar que las ambulancias y otros servicios de emergencia puedan circular sin obstáculos y con la máxima rapidez posible.