Dos heridos después de sufrir una caída con la moto en la T-11 en Tarragona

Una dotación de Bombers de la Generalitat trabajó el domingo por la noche en un accidente con una moto implicada en la T-11 en Tarragona. El aviso lo recibieron a las 21.41 horas y se desplazaron hasta el punto kilométrico 14.

Allí encontraron a dos personas en el suelo, que habían caído al perder el control de la moto con la que viajaban. Los bomberos les hicieron la primera asistencia sanitaria hasta la llegada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Uno de ellos presentaba una fractura en la tíbia y el otro en el hombro, además de otras contusiones. Los dos fueron trasladados hasta el hospital Joan XXIII uno con pronóstico grave y el otro menos grave.