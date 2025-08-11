Un centenar de personas participan en la quinta jornada de 'Onades Inclusives'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación Si jo puc, tu també #epilep, entidad de utilidad pública, ha celebrado con gran éxito la quinta edición de las Onades Inclusives, una jornada deportiva y social que ha reunido 100 participantes en un ambiente de diversión, compañerismo y compromiso con la inclusión.

La actividad se ha desarrollado en la playa del Miracle de Tarragona, realizada por el Club Nàutic de Tarragona, durante cuatro jornadas: los días 2 y 3 de agosto y 9 y 10 de agosto, ofreciendo diferentes propuestas para acercar los deportes acuáticos a personas con discapacidad, y sin, demostrando que el mar es un espacio abierto a todo el mundo. Entre las disciplinas practicadas, los participantes han podido disfrutar de salidas en embarcación, paddle surf y kayak.

Las Onades Inclusives nacen con la voluntad de romper barreras, fomentar la convivencia y promover el deporte como herramienta de inclusión y bienestar. «Estas olas no sólo son las del mar, sino también las de la solidaridad y la convivencia. Gracias a todos los que habéis hecho posible que un año más la inclusión sea protagonista», ha afirmado David Sanahuja, presidente de la asociación.

La organización ha querido agradecer especialmente la colaboración del Club Nàutic de Tarragona, Tarragona Esports, el Departamento de Salud del Ayuntamiento de Tarragona, el Consell Esportiu del Tarragonès y Neuroclínic, sin los cuales este acontecimiento no habría sido posible.

Este acontecimiento se ha consolidado como una cita anual de referencia a Tarragona para la sensibilización sobre la discapacidad y la importancia de crear espacios de participación para todo el mundo. Con esta quinta edición, la asociación Si jo puc, tu també #epilep reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, donde el deporte es un puente de unidad y oportunidades.

La asociación Si jo puc, tu també #epilep es una entidad de utilidad pública que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, otras discapacidades y enfermedades crónicas, así como de sus familias. Desde su creación, impulsa proyectos de acompañamiento, sensibilización e inclusión social en toda Cataluña.