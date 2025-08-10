Un motorista herido menos grave después de chocar con un coche en Tarragona

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella

El sábado por la noche, un accidente de tráfico en Tarragona dejó a un hombre de 58 años herido menos grave. El aviso se recibió a las 22.02 horas e informaba de una colisión entre una motocicleta y un turismo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de los Bomberos de la Generalitat, efectivos de los Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El conductor de la motocicleta, que cayó de su vehículo después del choque, fue el único herido. Este fue evacuado por el SEM al Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.