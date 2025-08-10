Una avería eléctrica provoca un incendio en un chiringuito de la playa de l'Arrabassada

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la mañana, un incendio ha afectado a un chiringuito situado en la playa de la Arrabassada de Tarragona. Los Bomberos de la Generalitat han el aviso a las 6.28 horas y se han desplazado con cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat.

Cuando los efectivos han llegado al lugar de los hechos, el alertando ha informado de que el fuego afectaba a la estructura de madera del establecimiento. Los bomberos han llevado a cabo tareas de extinción con CO₂ y han ventilado el espacio para disipar el humo.

El fuego, que ha quedado controlado en unos tres cuartos de hora, ha sido provocado por una avería eléctrica. Se ha dado aviso a la compañía eléctrica para la revisión y seguridad de las instalaciones. Afortunadamente no se tienen que lamentar daños personales.