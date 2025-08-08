La terminal de Guadalajara de Port Tarragona se inaugurará a finales de año

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La terminal del nuevo puerto seco de la Ciudad del Transporte de Guadalajara, que desarrolla Port Tarragona, se inaugurará a finales de año, ya que las obras de esta infraestructura de 150.000 metros cuadrados están en su recta final.

El presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha explicado a EFE que «en un máximo de tres meses recepcionaremos la obra y, a finales de año, inauguraremos la terminal», a la vez que ha comentado que en estos momentos se está trabajando en el modelo de gestión, que esperan tenerlo definido antes de que acabe 2025.

Asimismo, ha detallado que en las dos últimas semanas se han acabado la pavimentación de la losa, así como la instalación de la red contra incendios, de la red de baja tensión y del alumbrado de la terminal. También se ha finalizado el montaje de las vías y se están realizando los trabajos de nivelación del balasto.

Con respecto a las obras de conexión en la red general de ferrocarril de Adif, el presidente de Port Tarragona ha señalado que se está ejecutando la fase final de la electrificación ferroviaria de la terminal, que estará finalizada en las próximas semanas.

Se está trabajando, igualmente, en la instalación del telemando de la terminal (los elementos que controlan su funcionamiento ferroviario), que quedará integrada en el lugar de mando de la Estación de Chamartín, de Madrid.

Actuaciones pendientes

Con respecto a las actuaciones pendientes, Castellà ha señalado que queda la instalación de los cierres de la terminal y de los elementos de señalización, la pavimentación de los viales de la terminal y los últimos trabajos de la obra de infraestructura ferroviaria, la electrificación de la vías y la ejecución de los trabajos para su control, mando y señalización. Cuando acaben estos trabajos, que se ejecutarán en septiembre, la obra ya se dará por finalizada, ha apuntado el presidente de Port Tarragona-

Castellà ha afirmado que «la terminal de Guadalajara-Marchamalo es un proyecto que ejemplariza nuestro compromiso con la intermodalidad, la descarbonización del transporte y el servicio en el tejido productivo del país».

El puerto de Tarragona es el más próximo por ferrocarril a la zona norte de Madrid y Guadalajara. De hecho, se podrán transportar mercancías desde el puerto hasta la terminal, y viceversa en sólo 6 horas, un tiempo altamente competitivo, según los promotores del proyecto.

Además, la vía que conecta el puerto con la terminal de Guadalajara-Marchamalo se usa casi en exclusiva para mercancías, cosa que facilita las operativas, ha destacado Castellà, que ha asegurado que «la terminal está generando un gran interés por sus características operativas y las opciones de conectividad que ofrece junto con nuestras instalaciones portuarias en Tarragona».

En este sentido, ha indicado que «muchas empresas terminalistas y logísticas se han reunido con nosotros y tenemos muchos convenios de confidencialidad firmados, de empresas que están interesadas en las ventajas que ofrece la combinación Tarragona-corredor del Ebro- corredor del Henares-terminal de Guadalajara-Marchamalo».