El merchandising y los elementos imprescindibles para vivir la fiesta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

No hay fiesta mayor sin camiseta, sombrero y pañuelo y, aunque hay que decir que no tendremos sombrero oficial de Sant Magí, sí que podremos tener en el armario un kit básico de merchandising genuino de la fiesta mayor de nuestro patrón.

Concretamente, el catálogo de este año que las entidades festivas editan de forma oficial por Sant Magí son un elemento imprescindible como la camiseta que han confeccionado los Costaleros del Agua de Sant Magí, o piezas clásicas del verano como las elaboradas por el Ball de Bastons, que se ha centrado en el pañuelo y el abanico.

Con respecto a la camiseta editada por los Costaleros del Agua de Sant Magí, su precio es de 12 euros y se puede encontrar en Ràdio Brey en la plaza de la Font, 49; en Fresa y Chocolate, en la calle de Rovira i Virgili, 11; en el Lloro de la Negrita, en la calle del Gobernador González, 25; en Poesia Floristeria Romeu, en la calle de Vicent Andrés Estellés, 2; y en Puericultura Vallès, en la calle Ixart, 1.

En el caso del pañuelo que ha ido a cargo del Ball de Bastons de Tarragona, su precio es de 5 euros. Los puntos de venta donde se puede adquirir son la Peluquería Rizzos (c. Cós del Bou, 19), en Fresa y Chocolate (c. Rovira i Virgili, 11), en la Casa Corderet (c. Merceria, 17), El Lloro de la Negrita (c. Governador González, 25) y en Apoteca Farmàcia de la calle Pin i Soler, 3.

Finalmente, con respecto al abanico que también edita el Ball de Bastons de Tarragona, se vende por 7 euros en la Peluquería Rizzos (c. Cós del Bou, 19), en Fresa y Chocolate (c. Rovira i Virgili, 11), en el Lloro de la Negrita (c. Governador González, 25) y en la Apoteca Farmàcia (c. Pin i Soler, 3).

Pero no sólo de camisetas, abanicos y pañuelos vive Sant Magí y la ciudad de Tarragona. Un elemento imprescindible para vivir las fiestas en su máxima expresión es el agua de Sant Magí de la Brufaganya.

El agua de la Brufaganya

Desde hace más de cien años, la Cofradía de Sant Magí de Tarragona promueve los actos para difundir la devoción a Sant Magí y una de sus secciones es la Agrupación de Costaleros del Agua de Sant Magí, que cada año se encarga de llevar el agua desde la Brufaganya hasta Tarragona.

Esta agua que la tradición dice que Sant Magí hizo brotar milagrosamente de la roca es el bien más preciado que estas fiestas te tienes que llevar en casa mediante los tradicionales botijos y mides que pueden encontrar en el Portal del Carro el día 18 de agosto, de 18 a 21 h, y el 19 de agosto, de 5 a 13 h y de 18 a 21 h. Dicen que el agua era exquisita y que se corrompió al ser degollado Sant Magí en manos de los romanos, aunque conservó las cualidades curativas para todos aquellos que tuvieran fe en el santo