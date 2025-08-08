La Guardia Urbana de Tarragona ultima un dispositivo especial por Sant Magí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha preparado un dispositivo especial de seguridad y movilidad para garantizar el buen desarrollo de los actos programados y la convivencia ciudadana durante las fiestas de Sant Magí de este año.

La policía tarraconense también reforzará la cobertura en los actos culturales y festivos con más afluencia de gente, y por eso ha diseñado un dispositivo individualizado para cada uno de estos acontecimientos. El objetivo principal de la acción policial será el de velar para que las fiestas se vivan con una celebración cívica y segura para todo el mundo.

Durante los días en los cuales se enmarcan las fiestas de Sant Magí, aumentará la presencia de agentes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en las zonas con mayor aglomeración de público.

El dispositivo se ha planificado con una visión global y coordinada, teniendo en cuenta las características de las fiestas. La voluntad es garantizar que todos los actos se celebran con normalidad y respeto, contribuyendo así a crear un ambiente festivo seguro.

La Guardia Urbana trabajará en coordinación con los Mossos d'Esquadra, Protección Civil y con otros servicios de emergencia y de seguridad para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad que pueda surgir.